السلطات الأمريكية تعتقل محللا استخباراتيا عسكريا بتهمة نقل معلومات سرية إلى الصين

قالت وزارة العدل الأمريكية إن الجندي الأمريكي ومحلل الاستخبارات العسكري كوربين شولتس اعتقل يوم الخميس ووجهت إليه تهمة جمع ونقل معلومات عسكرية سرية إلى الصين.

وتزعم الوزارة أن "الجندي الأمريكي شولتس استخدم تصريحه الأمني ​​لأكثر من عام لتنزيل سجلات حكومية أمريكية سرية بناء على طلب من شخص في هونغ كونغ".

وأشارت إلى أن "الجندي الأمريكي شولتس حصل مقابل ذلك على 42 ألف دولار، وتتعلق المعلومات المرسلة بأنظمة الأسلحة الأمريكية والتطورات العسكرية، فضلا عن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وتايوان".

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وتم القبض عليه يوم الخميس ووجهت إليه ست تهم بما في ذلك التآمر والرشوة، ووفقا لملفات المحكمة، كان شولتس رقيبا ومحللا استخباراتيا وتم تعيينه في كتيبة المشاة 506.

Army intelligence analyst charged with selling military secrets to contact in #China for $42,000



An active duty Army soldier and intelligence analyst spent over a year selling sensitive military documents related to the U.S. defense of Taiwan, weapons systems, and missile… pic.twitter.com/eVLiVxTUS8 — Indo-Pacific News - Geo-Politics & Defense News (@IndoPac_Info) March 7, 2024

وأوضحت الوزارة أنه "بدءا من يونيو 2022، تواصل شولتس وشريكه عبر الإنترنت ومن خلال تطبيقات المراسلة المشفرة، تم توجيهه لتقديم على سبيل الأولوية، الوثائق الأصلية والحصرية، ومن بين المواضيع التي أثارت اهتمام شريك شولتس كان الصراع في أوكرانيا وعمل الأنظمة العسكرية الأمريكية الحساسة وقدراتها".

المصدر: تاس