السجن 16 عاما لمسرب وثائق البنتاغون

وافق جاك تيكسيرا العامل في سلاح الجو الأمريكي المتهم بتسريب وثائق تابعة للبنتاغون على تخفيض عقوبته إلى السجن 16 عاما، مقابل التعاون مع التحقيق.

واعترف تيكسيرا وهو جندي سابق في الحرس الوطني الجوي بالذنب في ست تهم، واتهم "بالاحتفاظ المتعمد ونقل معلومات الدفاع الوطني"، وفقا لوثائق المحكمة.

ومن المتوقع أن يقضي ما بين 11 و16 عاما في السجن، تليها ثلاث سنوات من الإشراف. كما تم تغريمه بدفع مبلغ 50 ألف دولار.

ووافق المدعي العام الأمريكي على عدم اتهامه بارتكاب المزيد من الانتهاكات لقانون التجسس.

وقال ممثلو الادعاء إن التسريب كشف معلومات حساسة لخصوم الولايات المتحدة، بما في ذلك تفاصيل حول حركة القوات في أوكرانيا وخطط الخصم لمهاجمة القوات الأمريكية التي تخدم في الخارج.

وقال مات أولسن، مساعد المدعي العام للأمن القومي، إن الكشف عن هذا النوع "يعمينا عن التهديدات الصادرة عن الدول المعادية والجماعات الإرهابية".

وأكد جوشوا ليفي، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس أن "جاك تيكسيرا لن يتمكن من الاطلاع على أي معلومة سرية لبقية حياته".

ومن المتوقع أن يشارك تيكسيرا في جلسة "استخلاص معلومات" مع أعضاء مجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع ووزارة العدل.

وينحدر تيكسيرا من عائلة عسكرية وكان متمركزا في قاعدة أوتيس للحرس الوطني الجوي في ماساتشوستس. عمل كأخصائي تكنولوجيا المعلومات مسؤولا عن شبكات الاتصالات العسكرية.

وقام بمشاركة المستندات على خادم Discord، واعتقل خلال عملية أمنية مثيرة في أبريل عام 2023، تم بثها بشكل حي على شبكات التلفزيون.

المصدر: axios