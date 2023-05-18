الولايات المتحدة.. مسرب وثائق البنتاغون حذر مرات عدة من إساءة التعامل معها

أفاد ممثلو الادعاء الأمريكي، بأن عضو الحرس الوطني المتهم بتسريب وثائق عسكرية شديدة الحساسية، تم تحذيره عدة مرات من أنه يسيء التعامل مع المستندات والمعلومات السرية.

وشارك ممثلو الادعاء مذكرات للقوات الجوية تشرح بالتفصيل ثلاث حالات مختلفة منذ أيلول الماضي، حيث يزعم أن المدعى عليه جاك تيكسيرا (21 عاما) أظهر سوء سلوك، من بينها تسجيل ملاحظات على قصاصات ورقية ووضعها في جيبه، تتضمن معلومات استخباراتية سرية واستخدام جهاز كمبيوتر للنظر في معلومات استخباراتية لا علاقة لها بواجباته مع الحرس الوطني الجوي.

وتأتي المعلومات المتعلقة بالتحذيرات الموجهة إلى تيكسيرا قبل أيام من تحديد القاضي ما إذا كان المتهم سيبقى في السجن أثناء انتظار المحاكمة، بينما طلب محاموه الإفراج عنده ووضعه في عهدة والده لأنه لا يشكل خطرا على السلاج الجوي وأنه لم يقصد إتاحة المستندات السرية التي سربها إلى خادم Discord خاص على نطاق واسع.

وجادلت وزارة العدل سابقا بأن "هناك خطرا كبيرا من أن يقوم تيكسيرا بالهرب"، مع الأخذ في الاعتبار الأدلة المتزايدة ضده وحصوله على حكم بالسجن يصل إلى 25 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أن تحذيرات الموجهة إلى المتهم تظهر سوء التعامل مع المعلومات السرية كدليل يؤكد على أنه يعرف أنه لم يكن مسموحا له بمشاركة المستندات.

المصدر: "فوربس"