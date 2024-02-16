بيسكوف: واشنطن لم تتواصل مع موسكو بعد الشائعات حول تطوير روسيا لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن واشنطن لم تتواصل مع موسكو بعد ظهور شائعات حول نية روسيا تطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية.

وأضاف بيسكوف:" إذا كان (بايدن) قد أصدر تعليماته بالأمس، فمتى كان ينبغي عليهم التواصل؟.. ليلا؟..ماهو رأيكم؟".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق وصف بيسكوف الإدعاءات المذكورة بأنها خدعة من البيت الأبيض الذي يحاول مغازلة الكونغرس لكي يصوت لصالح مشروع قانون يهدف لتخصيص أموال لأوكرانيا وإسرائيل وأوروبا وتايوان.

ووصفت الأمم المتحدة المعلومات التي يجري تداولها حول نية موسكو نشر أسلحة في الفضاء بأنها مزايدات.

ويوم أمس، أصدر بايدن تعليماته ببدء حوار مع روسيا الاتحادية بشأن تطويرها المزعوم لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي أصدر تعليماته ببدء التعامل الدبلوماسي المباشر مع الحلفاء والشركاء الأمريكيين، وكذلك مع جميع الدول الأخرى في العالم التي يمكن أن يؤثر ذلك على مصالحها.

وكانت زعمت قناة "ABC" التلفزيونية في وقت سابق أن موسكو لديها خطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء.

المصدر: تاس+RT