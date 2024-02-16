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مدفيديف يدعو لإعلان الـ14 من ديسمبر يوما عالميا لذكرى ضحايا الاستعمار

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مدفيديف يدعو لإعلان الـ14 من ديسمبر يوما عالميا لذكرى ضحايا الاستعمار
Sputnik
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الـ14 من ديسمبر من كل عام يوما عالميا لإحاء ذكرى ضحايا الاستعمار والإبادة والاضطهاد العنصري.

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وأشار مدفيديف في منتدى "من أجل حرية الأمم" في موسكو إلى ضرورة إثارة قضية مسؤولية الدول الاستعمارية السابقة عن الإبادات الجماعية والتمييز العنصري على الحلبات الدولية.

وأضاف: "نقترح أن تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الـ14 من ديسمبر من كل عام يوما عالميا لإحاء ذكرى ضحايا الاستعمار والإبادة والاضطهاد العنصري"، مذكّرا ببيان إعلان استقلال البلدان والشعوب المستعمرة الدولي الصادر في الـ14 من ديسمبر 1960.

كما شدد على ضرورة تنظيم المعلومات حول الجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية والبدء في التقييم الموضوعي للأضرار الناجمة عن الاستعمار الغربي وممارساته.

المصدر: نوفوستي

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