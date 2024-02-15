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مدفيديف: محاولات التدخل في شؤون الدول صارت شائعة في عالم اليوم

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مدفيديف: محاولات التدخل في شؤون الدول صارت شائعة في عالم اليوم
Sputnik
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن محاولات التدخل في شؤون الدول أصبحت أمرا شائعا في عالم اليوم.

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وأضاف مدفيديف في لقاء مع أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى "من أجل حرية الأمم" حول القضايا القانونية والتنظيمية والإنسانية: "تم إيلاء اهتمام خاص لأشكال وأساليب التصدي لمحاولات التدخل الخارجي في شؤون الدول والتي أصبحت للأسف أمرا معتادا في عالم اليوم".

وأشار إلى أن الأفكار المطروحة في المنتدى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الوثيقة النهائية للاجتماع التأسيسي للمنتدى.

المصدر: سبوتنيك

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