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أردوغان يهنئ علييف على الفوز في الانتخابات الرئاسية

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أردوغان يهنئ علييف على الفوز في الانتخابات الرئاسية
Globallookpress Recep Tayyip Erdogan Office/Keystone Press Agency
صورة من الأرشيف
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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الفوز في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال المكتب الصحفي للرئاسة الأذربيجانية، يوم الأربعاء، إن الرئيس التركي تمنى لعلييف "نجاحات جديدة في عمله كرئيس من أجل مواصلة تنمية بلادنا ورخاء شعبنا".

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استطلاع: علييف يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان بنسبة أصوات 93.9%
استطلاع: علييف يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان بنسبة أصوات 93.9%

يذكر أن التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان انتهى مساء الأربعاء.

وحسب معطيات اللجنة المركزية للانتخابات في أذربيجان، فإن نسبة حضور الناخبين بلغت أكثر من 76%. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات غدا الخميس.

وفي الوقت ذاته تشير نتائج استطلاعات الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع، إلى أن علييف حصل على نحو 92 أو 93% من أصوات الناخبين.

المصدر: تاس

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