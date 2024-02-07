استطلاع: علييف يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان بنسبة أصوات 93.9%

أظهرت البينات الاولية من استطلاع للرأي أجرته مجموعة "أوراكل" الاستشارية الأمريكية تصدر الرئيس الأذربيجان الحالي إلهام علييف نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة بنسبة 93.9%من الأصوات.

وأعلن ممثل مجموعة أوراكل الاستشارية جورج بيرنباوم، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تصدر علييف قائلا: "إلهام علييف - 93.9%".

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وأكد زميله في المجموعة فلادا غالان، أن علماء الاجتماع استطلعوا آراء 63 ألف ناخب في ألف مركز اقتراع بعد خروجهم من التصويت، بما في ذلك في ناغورني قره باغ، وتم إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (18.00 بتوقيت موسكو).

ويتولى علييف البالغ من العمر 62 عاما، السلطة في أذربيجان منذ أكثر من 20 عاما، وهذه دورته الانتخابية الخامسة.

وأمر علييف بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ديسمبر الماضي بعد وقت قصير من استعادة حكومته إقليم قره باغ في عملية عسكرية خاطفة ضد القوات العرقية الأرمنية.

وصرح علييف في يناير الماضي بأنه يريد أن تكون الانتخابات "بداية حقبة جديدة تتمتع خلالها أذربيجان بالسيطرة الكاملة على أراضيها."

فيما يشير محللون إلى أن علييف قدم موعد الانتخابات من أكتوبر عام 2025 للاستفادة من شعبيته المتزايدة بعد الهجوم الناجح.

المصدر: "نوفوستي"+RT