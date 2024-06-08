وزيرة الدفاع النمساوية:الغرب تجاوزر الخطوط الحمراء بسماحه لأوكرانيا استخدام أسلحته لضرب أهداف روسية

قالت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر السبت إن الدول الغربية تجاوزت جميع الخطوط الحمراء عندما سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

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وأضافت تانر في حديث لصحيفة "دي برس": "تم تجاوز الخطوط الحمراء، ولهذا السبب يسرني جدا أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أوضح أن الناتو لن يرسل قوات إلى أوكرانيا ".

جاءت تصريحات تانر تعليقا على سماح كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لأوكرانيا بمهاجمة مناطق معينة في روسيا باستخدام الأسلحة الغربية.

وفي سؤال وجهته الصحيفة لتانر حول ما إذا كان ينبغي على كييف أن تكون قادرة على "حماية خاركوف بشكل كاف من القصف الروسي، أجابت تانر: "باعتبارنا دولة محايدة عسكريا، لسنا في وضع يسمح لنا بالحكم".

وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ هذه الدعوة في وقت سابق.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.

كما وصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة.

ووفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يرى الأوروبيون أن الوضع يتغير بسرعة وأنه محفوف بخطر الانهيار الكامل لأوكرانيا، لذلك هم يتعمدون تصعيد الوضع.

ووصف الدعوات التي يطلقها الغرب بشأن السماح للقوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية، بأنها متهورة وقال إنها تدفع باتجاه مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو.

من جهته، أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أندريه كارتابولوف أن سماح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي لن يؤثر على مسار العملية الخاصة.

جدير بالذكر أن موسكو شددت منذ بداية الأزمة الأوكرانية على أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتجعل دول حلف شمال الأطلسي متورطة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

المصدر: نوفوستي