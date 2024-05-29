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الدفاع البولندية: لم نمنع أوكرانيا من استخدام أسلحتنا لضرب الأراضي الروسية

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الدفاع البولندية: لم نمنع أوكرانيا من استخدام أسلحتنا لضرب الأراضي الروسية
نائب وزير الدفاع البولندي سيزاري تومتشيك
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أكد نائب وزير الدفاع البولندي سيزاري تومتشيك أن وارسو لا تقيّد أوكرانيا باستخدام الأسلحة البولندية لضرب الأراضي الروسية، مشيرا إلى إعداد الحزمة الـ45 من المساعدات البولندية لكييف.

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وذكر أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي قدمتها بلاده لأوكرانيا تتراوح بين 3.75 و5 مليارات دولار.

وصرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أعقاب لقاء وزراء دفاع بلدان الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء بأن دولة ودولتين فقط أعربتا عن استعدادهما حتى الآن لرفع القيود المفروضة على استخدام أسلحتها لاستهداف الأراضي الروسية.

وتواصل القوات الروسية تقدمها في مقاطعة خاركوف ومناطق شرق أوكرانيا، فيما يؤكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: تاس

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