شاركت في صياغته الإمارات واليابان.. مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بشأن أفغانستان

اعتمد مجلس الأمن الجمعة قرارا صاغته الإمارات واليابان لتعزيز العملية المبينة في التقييم المستقل بشأن أفغانستان بما يشمل تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لتعزيز تنفيذ توصيات التقييم.

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ويؤكد القرار أن الهدف من هذه العملية هو أن تعيش أفغانستان في سلام داخليا ومع جيرانها وأن يتم إعادة دمجها بشكل كامل في المجتمع الدولي مع المشاركة الآمنة والكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة الأفغانية.

وعقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2721، أكدت الإمارات أن القرار يمثل نهجا دوليا مبدئيا وعمليا يتمحور حول المصالح الأفغانية ويمهد الطريق لأفغانستان مزدهرة وسلمية وآمنة ومستقرة.

وأعربت الإمارات عن امتنانها العميق لأعضاء المجلس وكذلك للسفير سينيرلي أوغلو وفريقه على عملهم المثالي في التقييم المستقل، وأكدت أنها ستواصل جهوها لضمان أن تكون هذه العملية بمثابة بداية لتغيير إيجابي للشعب الأفغاني.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية