كازاخستان تشطب طالبان من قائمة المنظمات المحظورة في أراضيها

قال المتحدث باسم خارجية كازاخستان أيبك سمادياروف، إن سلطات بلاده قررت استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات الممنوعة داخل أراضي هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأضاف المتحدث: "تقوم كازاخستان بانتظام بمراجعة القائمة الوطنية للمنظمات الإرهابية المحظورة في أراضي الجمهورية، ويتم بشكل دوري تحديث هذه القائمة. وفي إطار هذه العملية، تم اتخاذ قرار باستبعاد حركة طالبان منها وفقا لممارسات الأمم المتحدة".

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وأشار سمادياروف إلى أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة، فإن حركة طالبان ليست مدرجة في قوائم المنظمات التي يعترف بها مجلس الأمن الدولي على أنها إرهابية.

وتحدث سمادياروف كذلك عن كيفية تطور الاتصالات الدبلوماسية بين كازاخستان وحركة طالبان لاحقا، وقال: "فيما يتعلق بالاتصالات السياسية، أود التأكيد على أن كازاخستان ستواصل الالتزام الصارم، بالقرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".

في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس، شهدت مدينة أستانا انعقاد منتدى أعمال مشترك مع أفغانستان. عن الجانب الأفغاني شارك في الفعالية أكثر من 150 من رجال الأعمال من مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك البنوك.

وفي ختام هذا الحدث، وقع ممثلو دوائر الأعمال في كازاخستان وأفغانستان عقودا بقيمة 190.8 مليون دولار.

المصدر: تاس