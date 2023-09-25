الخارجية الروسية: وزير خارجية حكومة طالبان سيشارك في "صيغة موسكو"

يتوجه أمير خان متقي وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان، إلى مدينة قازان الروسية اليوم الاثنين للمشاركة في "صيغة موسكو" للمشاورات حول أفغانستان.

أعلن ذلك، زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير الإدارة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، حيث قال: "نعم سيصل بالطائرة اليوم".

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ووفقا للدبلوماسي الروسي، لم تتم دعوة الممثلين الأمريكيين ولم يكونوا يخططون لحضور الاجتماع كمراقبين.

وأشار كابولوف، إلى أن صيغة "الترويكا" الموسعة حول أفغانستان بمشاركة الولايات المتحدة لا تعمل في الواقع. لقد تم استبدالها برباعية – روسيا والصين وباكستان وإيران. وقال: "هذه الصيغة ستعمل في الوقت الراهن، ولاحقا سنرى".

ونوه كابلوف بأن روسيا تتوقع، أن تؤكد دول المنطقة خلال اجتماع قازان الذي سيعقد يوم 29 سبتمبر، موقفها بشأن تشكيل حكومة عرقية سياسية شاملة في أفغانستان وتعزيز الحرب ضد التهديدات الصادرة مثل الإرهاب والمخدرات.

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه من المقرر خلال الاجتماع مناقشة الوضع الحالي في أفغانستان، وقضايا المصالحة بين الأفغان، وضمان الأمن الإقليمي وإعادة إعمار البلاد بعد الصراع.

المصدر: تاس