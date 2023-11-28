وسائل إعلام: الشرطة البريطانية تحقق في هجوم على مستشار عمران خان

تحقق الشرطة البريطانية في هجوم على شاهزاد أكبر، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي رشه مجهول بمادة ضارة وفق صحيفة "الإندبندنت".

وتقول الصحيفة إن "الشرطة تحقق في هجوم مزعوم بمادة حمضية على مستشار سابق لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في منزله في هيرتفوردشاير".

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بدوره قال شاهزاد أكبر للصحيفة، "قام شخص مجهول يرتدي خوذة دراجة نارية بإلقاء مادة حمضية على وجهه أمام ابنته البالغة من العمر أربع سنوات".

وأضاف أن الأطباء الذين وصلوا إلى مكان الحادث نقلوه إلى كامبريدج، حيث قامت ممرضات يرتدين بدلات خاصة بغسله وبعد ثماني ساعات، خرج من المستشفى بعد تضميد يده المحترقة بالحمض وجروح أخرى.

ولم تحدد الشرطة نوع الحمض الذي استخدمه المهاجم.

وكان أكبر جزءا من حكومة عمران خان، لكنه ترك منصبه قبل وقت قصير من استقالة رئيس الوزراء. ثم انتقل بعد ذلك إلى المملكة المتحدة، حيث انتقد السلطات الباكستانية على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى شاشة التلفزيون.

وتشير الصحيفة إلى أن عضو البرلمان البريطاني ووزير الخروج السابق من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، قال إن أجهزة المخابرات الباكستانية يمكن أن تكون متورطة في الحادث، كما قال مصدر باكستاني لم يذكر اسمه للصحيفة إنه حذر أكبر من ذلك. احتمال وقوع هجوم قبل عدة أسابيع.

المصدر: نوفوستي