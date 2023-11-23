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"بيزنس إنسايدر": أوكرانيا لن تتمكن من استخدام دبابات أبرامز قبل حلول الربيع

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Legion-Media
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ذكر موقع بيزنس إنسايدر أن أوكرانيا لن تستخدم دبابات أبرامز التي حصلت عليها من الولايات المتحدة بسبب الظروف الجوية وخطوط الدفاع الروسية القوية، إلا بحلول الربيع.

وأفاد الموقع نقلا عن الخبير مارك كانسيان، وهو من كبار مستشاري مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن إرسال مجموعات صغيرة من دبابات أبرامز أو مركبات المشاة القتالية برادلي إلى ساحة المعركة في الوقت الحالي سيكون غير فعال.

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ويشير الموقع إلى أن مركبات برادلي قد استخدامت أصلا في ساحة المعركة، ولكن وفقًا للبوابة الهولندية Oryx، التي تنقل المعلومات من مصادر مفتوحة، تم تدمير 34 مركبة لنقل المشاة من أصل 100.

وفي سبتمبر، أعلنت الولايات المتحدة عن شحنها أول دفعة من دبابات أبرامز، بالرغم من أنها تعهدت بتوريدها لكييف في بداية العام.

وفي 15 نوفمبر، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن هذه الدبابات لم تلعب دورًا كبيرًا في ساحة المعركة، لأن "عددها صغير جدًا".

المصدر: ريا نوفوستي

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