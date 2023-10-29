ميدفيديف: لا يمكن لأحد أن يضمن شتاء دافئاً للأوروبيين

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف انه لا يمكن لأحد أن يضمن توفير شتاء دافئ للمواطنين الأوروبيين في الفصل القادم.

وكتب ميدفيديف في صفحته على موقع الشبكة الاجتماعية فكونتاكتي: لا يمكن لأحد أن يمنح مواطني أوروبا ضمانة بأن الشتاء المقبل لن يكون قاسيا وشديد البرودة.

وأضاف، فليعزوا أنفسهم بأنهم أخيراً تخلصوا وإلى الأبد من اعتمادهم على الطاقة القادمة من روسيا المكروهة".

ووفقا له، سوف تستمر الزيادة في فاتورة الطاقة، ولن يساعد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الباهظ الثمن على حل المشكلة.

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المصدر: ريا نوفوستي