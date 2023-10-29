 
مباشر
عاجل
الهلال الأحمر الفلسطيني: قررنا عدم إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة

ميدفيديف: لا يمكن لأحد أن يضمن شتاء دافئاً للأوروبيين

أخبار العالم

ميدفيديف: لا يمكن لأحد أن يضمن شتاء دافئاً للأوروبيين
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbjq

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف انه لا يمكن لأحد أن يضمن توفير شتاء دافئ للمواطنين الأوروبيين في الفصل القادم.

وكتب ميدفيديف في صفحته على موقع الشبكة الاجتماعية فكونتاكتي: لا يمكن لأحد أن يمنح مواطني أوروبا ضمانة بأن الشتاء المقبل لن يكون قاسيا وشديد البرودة.

وأضاف، فليعزوا أنفسهم بأنهم أخيراً تخلصوا وإلى الأبد من اعتمادهم على الطاقة القادمة من روسيا المكروهة".

ووفقا له، سوف تستمر الزيادة في فاتورة الطاقة، ولن يساعد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الباهظ الثمن على حل المشكلة.

إقرأ المزيد
قادة الاتحاد الأوروبي يقرون بأن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة للغاية
قادة الاتحاد الأوروبي يقرون بأن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة للغاية

المصدر: ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا