قادة الاتحاد الأوروبي يقرون بأن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة للغاية

اعترف زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل بأن أسعار الطاقة في أوروبا ما زالت مرتفعة للغاية، بالرغم من كل الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار.

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل: "بالرغم من التقدم الكبير الذي تم احرازه منذ بداية الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، بتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية، لكن وكما أكد العديد من الزملاء، تبقى أسعار الطاقة الحالية في بعض الأحيان أعلى بأربعة أضعاف أسعارها عند منافسينا، وهذا له تأثير سلبي جدا على مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

يذكر أنه مع بداية العملية العسكرية الخاصة التي اطلقتها روسيا في أوكرانيا في عام 2022، بدأ الاتحاد الأوروبي بالتقليص التدريجي لمشترياته من الغاز الروسي، في إطار العقوبات التي يفرضها على موسكو، كما يأتي هذا كتفعيل لإرادة تنويع مصادر الغاز الواصل إلى أوروبا، بهدف تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

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لكن تنفيذ هذا المسار ليس سهلا لأن بعض الدول الأوروبية التي لا تملك منافذ بحرية مثل المجر وسلوفاكيا لا يمكنها الاستغناء عن امدادات الغاز عبر انابيب الغاز الروسية، كما أن قطع امدادات الغاز الروسي عن اوروبا ينعكس ارتفاعا في اسعار الغاز عالميا.

المصدر: ريا نوفوستي