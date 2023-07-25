وفد روسي بقيادة شويغو في زيارة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن زيارة لوفد روسي بقيادة وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الفترة من 25-27 يوليو الجاري.

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تأتي الزيارة بدعوة من وزارة الدفاع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953، حيث أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات العسكرية، وستصبح مرحلة مهمة في تطور التعاون بين البلدين.

المصدر: نوفوستي