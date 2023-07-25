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وفد روسي بقيادة شويغو في زيارة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

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وفد روسي بقيادة شويغو في زيارة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
Globallookpress The Kremlin Moscow
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن زيارة لوفد روسي بقيادة وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الفترة من 25-27 يوليو الجاري.

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تأتي الزيارة بدعوة من وزارة الدفاع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953، حيث أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات العسكرية، وستصبح مرحلة مهمة في تطور التعاون بين البلدين.

المصدر: نوفوستي

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