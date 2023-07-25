مصدر: تعديل سقف سن الاستدعاء للخدمة العسكرية في روسيا لا يتضمن فترة انتقالية
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
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أفادت مصادر لـRT بأن تعديل قانون سن الخدمة العسكرية في روسيا لا يتضمن فترة انتقالية وينص على تمديد سقف سن الاستدعاء من 27 إلى 30 عاما، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا قانون رفع سقف أعمار العسكريين الاحتياط 5 سنوات، لمن تقل رتبهم عن الضباط.
ويرفع القانون سن الجنود والبحارة والرقباء وضباط الصف الاحتياط من الفئة الأولى من 35 إلى 40 عاما، والعسكريين من الفئة الثانية من 45 إلى 50 عاما، والعسكريين من الفئة الثالثة من 50 إلى 55 عاما.
المصدر: RT