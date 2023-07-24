بيسكوف: كافة المسؤولين عن أمن روسيا في استنفار تام ولا شيء يعيق سير عمليتنا العسكرية

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، إسقاط جميع المسيرات التي حاولت الهجوم على موسكو اليوم، وأن هذه المحاولات لن تعطّل العملية العسكرية الروسية التي ستحقق كافة أهدافها في أوكرانيا.

وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي حول ما إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات جديدة وتعزيز الدفاعات الجوية التي تحمي موسكو، قال إن هذه المسألة تتعلق أكثر بوزارة الدفاع، مؤكدا أن الدفاعت الجوية أسقطت جميع المسيرات ويتم الآن اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

كما شدد بيسكوف على أن ما يفعله نظام كييف لن يعيق سير العملية العسكرية الروسية التي ستحقق أهدافها بالكامل.

وقال إن "كل من يشارك في ضمان أمن البلاد في حالة تأهب تام، والجميع يتخذون الإجراءات المناسبة".

وأشار بيسكوف إلى أنه "في الأيام الأخيرة ازدادت محاولات مهاجمة مناطقنا بطائرات بدون طيار، لذلك يتم اتخاذ التدابير اللازمة، ويستمر العمل المكثف يوميا على مدار الساعة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الاثنين، إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

كما أكدت وزارة الدفاع أنه تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 مسيرة على شبه جزيرة القرم ليلة الاثنين.

المصدر: وكالات