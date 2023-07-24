الدفاعات الإلكترونية الروسية تسقط 11 مسيرة أوكرانية هاجمت القرم

أعلن حاكم جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسينوف إسقاط دفاعات الحرب الإلكترونية الروسية 11 مسيرة أوكرانية في سماء القرم.

وأضاف أن إحدى المسيرات استهدفت مخزنا للذخائر في منطقة دجانكويسك في شبه جزيرة القرم.

كما تضرر منزل خاص في منطقة كيروف جراء سقوط الشظايا، ولم يذكر ما إذا وقعت إصابات نتيجة الهجوم.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف حاول شن هجوم إرهابي على مواقع في موسكو بطائرتين مسيرتين تم إسقاطهما، ولم تقع أي إصابات.