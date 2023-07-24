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الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني بالمسيّرات على موسكو عمل إرهابي دولي

وقائع الهجوم الأوكراني الفاشل بمسيرتين على موسكو (فيديو+صور)

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وقائع الهجوم الأوكراني الفاشل بمسيرتين على موسكو (فيديو+صور)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.

وقائع الهجوم وإحباطه:

- أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرتين مسيرتين استهدفتا في حوالي الساعة 4:00 فجرا، مبنيين غير سكنيين في المدينة دون أن يسفر الاعتداء عن أضرار كبيرة أو إصابات.

- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار على موسكو، وتمكنت وسائل الحرب الإلكترونية من إحباط الهجوم وإسقاط مسيرتين.

- اصطدمت إحدى الطائرات المسيرة بمركز أعمال شاهق في شارع "ليخاتشيف"، وتم العثور على حطام المسيرة الثانية في شارعع "كومسومولسكي"

- تم حظر حركة المرور على طول الشارعين باتجاه المنطقة لضرورات أمنية.

وقائع الهجوم الأوكراني الفاشل بمسيرتين على موسكو (فيديو+صور)

وقائع الهجوم الأوكراني الفاشل بمسيرتين على موسكو (فيديو+صور)
وقائع الهجوم الأوكراني الفاشل بمسيرتين على موسكو (فيديو+صور)

المصدر: RT

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