وقائع الهجوم الأوكراني الفاشل بمسيرتين على موسكو (فيديو+صور)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.

وقائع الهجوم وإحباطه:

- أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرتين مسيرتين استهدفتا في حوالي الساعة 4:00 فجرا، مبنيين غير سكنيين في المدينة دون أن يسفر الاعتداء عن أضرار كبيرة أو إصابات.

- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار على موسكو، وتمكنت وسائل الحرب الإلكترونية من إحباط الهجوم وإسقاط مسيرتين.

- اصطدمت إحدى الطائرات المسيرة بمركز أعمال شاهق في شارع "ليخاتشيف"، وتم العثور على حطام المسيرة الثانية في شارعع "كومسومولسكي"

- تم حظر حركة المرور على طول الشارعين باتجاه المنطقة لضرورات أمنية.

المصدر: RT