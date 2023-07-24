الدفاع الروسية: إحباط هجوم بطائرتين دون طيار على أهداف في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين بدون طيار على أهداف في موسكو.

وأفاد بيان الوزارة أنه "في صباح يوم 24 يوليو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين بدون طيار على أهداف في موسكو".

وأضاف البيان أنه بفضل منظومات الحرب الإلكترونية، تم إحباط الهجوم وتحطمت طائرتان بدون طيار أوكرانيان، مشيرا إلى أنه "لم تقع إصابات نتيجة إحباط الهجوم الإرهابي".

يتبع..