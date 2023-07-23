لوكاشينكو يطلع بوتين على خريطة نقل قوات بولندية إلى الحدود: يلقون بالمرتزقة والأغرار إلى الجحيم

أطلع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين على خريطة لنقل قوات بولندية إلى حدود دولة اتحاد روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى أن وارسو تلقي بقواتها إلى الجحيم.

وقال لوكاشينكو: "شارك الكثير من المرتزقة في القتال، بما في ذلك في القوات الاحتياطية الاستراتيجية الرئيسية. وهذا يشير إلى أن هذه السياسة الطائشة المتمثلة بإلقاء الأغرار والمرتزقة في الجحيم ستوصلهم إلى طريق مسدود".

وتابع: "يشاركون بنشاط المرتزقة، وأحضرت لكم بشكل خاص خريطة لنقل قوات بولندية إلى حدود دولة الاتحاد".

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وأشار لوكاشينكو إلى أن "أحد الألوية البولندية يتمركز الآن على بعد 40 كيلومترا من مدينة بريست غربي بيلاروس، في حين أن لواء آخر ينتشر على مسافة حوالي 100 كيلومتر من مدينة غرودنو".

وأكد السفير الروسي لدى بيلاروس، بوريس غريزلوف، أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البولندية لا يمكن تصنيفها إلا على أنها تحضير لأعمال عدوانية واسعة النطاق.

وأشار الرئيس البولندي أندجيه دودا في وقت سابق، إلى تبنى حلف "الناتو" خطة لنشر 100 ألف جندي على أراضي بولندا إذا لزم الأمر.

المصدر: نوفوستي