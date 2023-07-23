بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد لا يزال قائما ولكنه فاشل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال الرئيس الروسي خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد في موسكو، أنه لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد، موضحا أنه "قائم ولكنه فشل".

وأشار بوتين أيضا إلى أن الجيش الأوكراني دمر عددا قياسيا من المعدات الغربية.

بدوره قال لوكاشينكو إنه مع مثل هذا العدد من المعدات الأجنبية التي تم تدميرها، يمكن كذلك تقدير عدد القوات التي فقدتها كييف.

يتبع ..