"سانا": إصابة عسكريين اثنين وأضرار مادية جراء الهجوم الإسرائيلي في محيط دمشق

أفاد مصدر عسكري سوري بأن عسكريين اثنين تعرضا لإصابات ووقعت أضرار مادية جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف نقاطا في محيط دمشق في وقت سابق من اليوم.

وقال المصدر: "حوالي الساعة 12:25 بعد منتصف الليل نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

ونقلت عنه وكالة "سانا" قوله إن "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: سانا