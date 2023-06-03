مسيرة في كيشيناو تطالب بالحفاظ على عيد النصر

أفاد مراسل "نوفوستي"، بأن مسيرة بدأت في كيشيناو للدفاع عن يوم النصر بمشاركة العديد من أحزاب المعارضة في مولدوفا.

وأعرب المشاركون في الفعالية، عن معارضتهم لإعادة كتابة التاريخ وإلغاء سلطات الجمهورية الاحتفال بعيد النصر يوم 9 مايو.

في وقت سابق، سجل حزب العمل والتضامن الحاكم الذي تتزعمه بشكل غير رسمي رئيسة الجمهورية مايا ساندو، مبادرة في البرلمان لإعادة تسمية يوم النصر ليصبح يوم إحياء الذكرى والمصالحة لتخليد ذكرى الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية، وأن يتم الاحتفال به في 8 مايو.

وحمل المتظاهرون اليوم نسخة من راية النصر، ورددوا هتافات دفاعا عن يوم 9 مايو، كذلك حملوا لافتات كتب عليها "ارفعوا أيديكم عن يوم النصر"، و "لدينا يوم نصر واحد - هذا هو 9 مايو"، و "نحن ورثة المنتصرين".

وتجري الفعالية الاحتجاجية، بسلام وتراقب الشرطة المتظاهرين لكنها لم تتدخل حتى الآن في مسيرتهم.

المصدر: نوفوستي