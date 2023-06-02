الصين تعرب عن القلق إزاء تقارير المراقبة الأمريكية لدبلوماسيين في روسيا

أعربت الخارجية الصينية عن قلقها إزاء تقارير بشأن قيام وكالات المخابرات الأمريكية بالتجسس على دبلوماسيين أجانب في روسيا باستخدام أجهزة "آيفون".

وتابعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن الوزارة "اهتمت بالتقارير ذات الصلة وتعرب عن قلقها بهذا الصدد"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة، اعتمادا على تفوقها في مجال التكنولوجيا، نفذت عمليات استماع ومراقبة بشكل عشوائي في جميع أنحاء العالم، وهو ما يتعين أن "يسبب يقظة متزايدة من الدول في جميع أنحاء العالم".

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وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB قد كشفت عن عملية استخباراتية قامت بها أجهزة المخابرات الأمريكية، ارتبطت بآلاف أجهزة "آيفون"، بما في ذلك المسجلة لدى سفارات أجنبية في روسيا، بما في ذلك دول كتلة "الناتو" وفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، وإسرائيل، ومنطقة بحر الكاريبي، والصين.

ووفقا للهيئة، فإن المعلومات الواردة تشير إلى "تعاون وثيق" ما بين شركة "آبل" ومجتمع المخابرات الأمريكية، ولا سيما وكالة الأمن القومي الأمريكية، ما يعني أن "سياسة الخصوصية المعلنة من قبل (آبل) غير صحيحة".

المصدر: نوفوستي