"أكسيوس": مسؤولان إسرائيليان يزوران واشنطن لبحث التطبيع مع السعودية

قال موقع "أكسيوس" إن مسؤولين إسرائيليين سيتوجهان إلى واشنطن الأسبوع المقبل "لبحث التطبيع مع السعودية، وملف إيران النووي".

وأفاد الموقع في مقال نشر يوم الأربعاء، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمير ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، من المتوقع أن يصلا إلى واشنطن نهاية الأسبوع المقبل للقاء مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ومسؤولين كبار آخرين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية.

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ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين القول إن القضيتين الرئيسيتين المتوقع مناقشتهما تتعلقان بإيران والسعودية.

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن موعد الاجتماعات لم يتحدد بعد.

وذكر متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه لا يمتلك أي تأكيد لهذه المعلومات.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحكومة الإسرائيلية تريد العمل مع إدارة بايدن في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين اثنين مطلعين القول إن البيت الأبيض يريد تكثيف الجهود الدبلوماسية لدفع السعودية وإسرائيل لعقد اتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري.

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وأشار الموقع إلى أن اتفاقية كهذه يمكن أن تمثل اختراقا تاريخيا في عملية السلام في الشرق الأوسط، من شأنه دفع مزيد من الدول العربية والأغلبية المسلمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وإعادة العلاقات الأمريكية السعودية إلى مسارها الصحيح.

كما ذكر "أكسيوس" أن تل أبيب صعدت في الأسابيع الأخيرة من خطابها حول المخاوف بشأن برنامج إيران النووي واحتمال توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرزي هاليفي يوم الثلاثاء إن تخصيب اليورانيوم الإيراني أصبح أكثر تقدما من أي وقت مضى.

من جهته، صرح رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، بأن إسرائيل تأمل في أن يتم حل الأزمة النووية الإيرانية بوسائل غير عسكرية، لكنه شدد على أن تل أبيب تستعد لوضع تكون المواجهة فيه حتمية.

المصدر: "أكسيوس"