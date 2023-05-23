تقارير عبرية: مفاوضات متقدمة بين إسرائيل والسعودية بشأن رحلات حج مباشرة

قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن تل أبيب دخلت في مفاوضات مع السعودية بوساطة أمريكية لتسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وجدة الشهر المقبل.

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية المفاوضات بالـ"متقدمة".

إقرأ المزيد

وذكرت التقارير الإسرائيلية ستكون الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والسعودية مخصصة للمسلمين فقط لأداء فريضة الحج بمكة التي تبعد عن جد 70 كيلومترا.

ونقل موقع "واي نت" عن مسؤول إسرائيلي، الأحد، قوله إن المحادثات مستمرة وأن الاتفاق المحتمل قد يتم في غضون شهر واحد.

وكانت صحيفة "معاريف" اليومية قد ذكرت أن انفراجا ممكنا في المحادثات بين الطرفين للمرة الأولى.

والأحد، أفادت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تكشف عن هويته، اعتقاده بوجود فرصة بنسبة 60 بالمئة للإعلان عن هذه الرحلات الشهر المقبل.

ويصادف موعد فريضة الحج هذا العام الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل.

وتسمح السعودية للحجاج المسلمين من إسرائيل بدخول المملكة شريطة أن يصلوا عبر دولة ثالثة، مما يزيد من تكلفة الرحلة التي تعتبر باهظة بالفعل.

وبحسب "معاريف" شرع 2700 إسرائيلي في أداء فريضة الحج العام الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم إلى 4500 شخص في هذا العام.

إقرأ المزيد

هذا، وتسعى إسرائيل منذ عهد الحكومة السابقة بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى جدة في موسم الحج بعد محاولات العام الماضي توسطت فيها إدارة بايدن، بحسب "واي نت".

والصيف الماضي، كشفت إسرائيل للمرة الأولى عن طلبها من قبل السلطات السعودية تسيير رحلات خاصة بموسم الحج.

وآنذاك، قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، إنه طلب من السلطات السعودية أن تسمح باستقبال رحلات جوية مباشرة تقل حجاجا من تل أبيب.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في حديث لإذاعة الجيش، ردا على سؤال بشأن رحلات مباشرة من تل أبيب إلى جدة لنقل الحجاج لمكة، إن "القضية قيد المناقشة لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كان هناك تقدم، لكنني متفائل بإمكانية دفع السلام مع السعودية إلى الأمام".

والسبت، تحدث كوهين عن إمكانية التطبيع مع السعودية في غضون ستة أشهر خلال مقابلة على "القناة 12".

وقال كوهين إن "هناك فرصة جيدة للمضي قدما في اتفاق سلام مع السعودية"، مشيرا إلى المصالح المشتركة بين البلدين، لا سيما منع إيران من تطوير قنبلة نووية.

جدير بالذكر أن السعودية فتحت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية في يوليو الماضي، مما أدى إلى اختصار زمن الرحلات من تل أبيب نحو الشرق الأقصى.

المصدر: وسائل إعلام عبرية