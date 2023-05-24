رئيس الموساد السابق يحذر إسرائيل من تحالف إيران مع دولتين عربيتين

حذر الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي تامير باردو، في مؤتمر "هرتسليا" للأمن، من التقارب بين إيران ودول المنطقة خاصة السعودية ومصر.

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وأوضح أن تقارب إيران مع دول المنطقة خاصة مصر والسعودية يهدد مكانة إسرائيل كقوة شرق أوسطية تسعى جميع الدول المجاورة للوصول إليها.

وأضاف: "لقد رأينا مؤخرا المملكة العربية السعودية تقترب من إيران، والمحادثات تجري أيضا مع الإمارات، وما يحدث مع سوريا والإمارات والأردن وبالطبع مصر".

وأوضح المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق: "إن أكبر تهديد لدولة إسرائيل هو الانقسام الداخلي، فبعد الانتخابات الأخيرة ، تم إنشاء عصابة الخمسة التي تحاول قيادة البلاد في الاتجاه المعاكس للحلم الصهيوني، وعندما ننظر إلى ما حدث في الماضي منذ خمسة أشهر ، نشهد أكبر خسارة في قيمة دولة إسرائيل، ليس فقط في القضايا الداخلية ولكن على المستوى الدولي".

وفي سياق أخر حذر باردو من أن "إسرائيل في طريقها لأن تصبح ديكتاتورية، ليس لأن الأغلبية أرادت ذلك، ولكن لأن في النظام السياسي لديها يوجد متلاعب" في إشارة إلى بنيامين نتنياهو.

المصدر : وسائل إعلام إسرائيلية