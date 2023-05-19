المعارضة الإسرائيلية تحذر نتنياهو من التقارب المصري الإيراني

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة تل أبيب بزعامة بنيامين نتنياهو، من أي تقارب بين مصر وإيران.

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وقال لابيد، عبر حسابه على "تويتر"، إن "التقارب بين مصر وإيران يتعارض مع المصالح الإسرائيلية والإقليمية".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هذا أول تعليق من داخل إسرائيل، على أنباء التقارب بين مصر وإيران.

وأشار الإعلام العبري إلى أنه بعد المصالحة بين إيران والسعودية بوساطة الصين، في مارس الماضي، والتي أنهت خلافا دبلوماسيا استمر لمدة 7 سنوات، بدأ الحديث حول تقارب بين القاهرة وطهران، في ظل تحركات أوسع لإعادة رسم العلاقات بين دول عديدة، خاصة مع اتجاه العالم نحو نظام متعدد الأقطاب بدلا عن القطب الأمريكي الأوحد.

وكان قد صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن هناك تفاهمات كبيرة مع مصر، وعلى وشك أن تستعيد البلدان العلاقات بينهما.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية