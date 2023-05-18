يواجه 13 تهمة.. توقيف كندي حاول دهس المصلين أمام مسجدين في مدينة تورونتو (صورة)

أعلنت السلطات الكندية أن الشرطة أوقفت كنديا حاول دهس المصلين أمام مسجدين في مدينة تورونتو.

وقالت وسائل إعلام محلية إن دائرة شرطة تورنتو أبلغت عن عملية اعتقال تم إجراؤها فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم الكراهية ضد الإسلام، مشيرة إلى أن الحادثتين وقعتا في 6 أبريل.

وفقا للشرطة فإن المتهم يدعى شاران كاروناكاران كان يقود سيارة داكنة اللون واستهدف المصلين في مسجدين.

وأشارت إلى أن المشتبه به دخل ساحات الانتظار بقصد إصابة المصلين وإلحاق الضرر بالسيارات.

وأوضحت أنه وبعد الأحداث التي وقعت في المسجدين، توجه المتهم إلى "سكاربورو تاون سنتر" حيث دخل مركزا تجاريا وشرع في مضايقة وتهديد العديد من العملاء، وخلال الحادث قيل إن المتهم صرخ بتعليقات مهينة ومعادية للإسلام، وتم القبض على كاروناكاران يوم 3 مايو.

ووجهت للمتهم الذي يبلغ من العمر 28 عاما 13 تهمة، بما في ذلك تهمتان تتعلقان بعملية نقل خطرة، والاعتداء بسلاح، وخمس تهم بالتحرش الإجرامي، والتلفظ بالتهديدات بإلحاق الأذى الجسدي، والاعتداء، وعرض غير لائق في الأماكن العامة، وارتكاب عمل غير لائق بقصد إهانة شخص آخر.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه المشتبه به تهما تتعلق بحادث منفصل في مسجد في ماركهام.

المصدر: وسائل إعلام كندية