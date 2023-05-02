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شويغو يشيد بسرعة وضخامة التصنيع العسكري من قبل شركة أسلحة الصواريخ التكتيكية

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شويغو يشيد بسرعة وضخامة التصنيع العسكري من قبل شركة أسلحة الصواريخ التكتيكية
Globallookpress MFA Russia
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن الإنتاج التسلسلي الضخم لأحدث أنواع الأسلحة التي طورتها شركة أسلحة الصواريخ التكتيكية بدأ في فترة وجيزة للغاية.

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جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات وزارة الدفاع، حيث تابع بأن شركة أسلحة الصواريخ التكتيكية تمكنت في فترة وجيزة، من تنفيذ جميع الطلبات الخاصة بالقوات المسلحة، حيث تقدم "مجموعة واسعة من أسلحة الطيران والبحرية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وقد تحولت إلى الإنتاج التسلسلي الضخم في وقت قصير للغاية، بعد استكمالها جميع مراحل التطوير، ومع استمرارها في إنشاء نماذج واعدة وحديثة".

كذلك نوه الوزير إلى أن العدد اليومي للأسلحة التي يتم إصلاحها يتجاوز عدد الأعطاب التي تصيب الأسلحة بنسبة ثلاثة إلى اثنين، كما أن عدد المعدات التي يصيبها العطب ويتعين إصلاحها قد انخفض بمقدار مرة ونصف.

المصدر: نوفوستي

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