شويغو: واشنطن وحلفاؤها يعملون على جر دول أخرى لمواجهة عسكرية مع موسكو وبكين

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الصراع في أوكرانيا يؤكد تركيز واشنطن وحلفائها على استفزاز دول أخرى في محاولة لجرها لمواجهة عسكرية مع موسكو وبكين.

وأضاف وزير الدفاع الروسي في كلمة خلال مشاركته في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي، اليوم الجمعة، أن "واشنطن وشركاءها ينفذون خطتهم الاستراتيجية، التي تتمثل في استفزاز دول أخرى لجرها إلى مواجهة عسكرية مع دول معارضة، وفي مقدمتها روسيا والصين"، مشيرا إلى أن "الصراع في أوكرانيا هو تأكيد واضح لمثل هذه السياسة الإجرامية".

وقال شويغو إن "الهدف الحقيقي من هذه السياسة التي تتبعها واشنطن، هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وتشكيل تهديد للصين، والحفاظ على مكانتها الاحتكارية في العالم".

ووفقا له، لهذا الغرض، تم إنفاق أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي على الانقلاب المناهض للدستور في كييف سنة 2014، والذي أدى إلى تشكيل نظام قومي معاد لروسيا على حدودنا.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أنه "بالنظر إلى رفض كييف الامتثال لاتفاقات مينسك، والتهديد الحقيقي لسكان دونباس، قررنا إجراء عملية عسكرية خاصة".

المصدر: نوفوستي