"حققنا الموعود".. ستولتنبرغ يكشف قائمة بأسلحة الناتو إلى أوكرانيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي إن حلفاء وشركاء الناتو زودوا أوكرانيا بـ 1550 مركبة مدرعة و 230 دبابة لتشكيل وحدات و"مساعدتها على استعادة الأراضي من القوات الروسية".

إقرأ المزيد

وأضاف ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الشحنات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير من العام الماضي، تمثل "أكثر من 98 بالمائة من المركبات القتالية الموعودة لأوكرانيا".

وتابع: "في المجموع، قمنا بتدريب وتجهيز أكثر من 9 ألوية مدرعة أوكرانية جديدة. وهذا سيضع أوكرانيا في موقع قوي لمواصلة استعادة الأراضي المحتلة".

وفي وقت سابق، نفى مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك صحة ما أعلنه البنتاغون عن تسلم قوات كييف 100% تقريبا، من الدبابات والمدرعات والأسلحة اللازمة لهجومها المضاد على الجيش الروسي.

وردا على تصريحات القائد العام لقوات "الناتو" في أوروبا، كريستوفر كافولي، قال بودولاك: "من وجهة نظري، نسبة 97-98% هي رقم كبير جدا. لكنّه (كافولي) ينطلق من حسابات معيّنة... ينطلق مما يدركه في هذا الجانب، ويجب توفير المزيد من الآليات، كما أن القذائف أيضا غير متوفرة، وخاصة من العيارات الثقيلة. الاتحاد الأوروبي ونحن نحاول حل هذه المشكلة، وأعتقد أنه سيتم حلها بصورة ما".

يشار إلى أن تصريحات البنتاغون جاءت في اجتماع حول الدعم الذي وعدت به الولايات المتحدة وحلفاؤها كييف، تحضيرا لهجومها المضاد.

المصدر: أ ف ب + نوفستي