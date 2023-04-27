وزير الدفاع الروسي يصل العاصمة الهندية

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الخميس، حيث يتم عقد اجتماع لوزراء دفاع دول منظمة شنغهاي للتعاون، يوم غد الجمعة.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "من المقرر خلال الحدث مناقشة قضايا الساعة الخاصة بالأمن الدولي والاقليمي وتعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن".

ووفقا للوزارة، سيشارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (روسيا والهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان).

كما سيشارك الأمين العام للمنظمة، ومدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب الإقليمي لمنظمة شنغهاي للتعاون. وكذلك رؤساء الإدارات العسكرية في بيلاروس وإيران كدول مراقبة.

ومنظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست في 15 يونيو 2001 في شنغهاي، على يد قادة ست دول آسيوية، هي "روسيا والصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، وأوزبكستان"، وانضمت كل من الهند وباكستان إلى المنظمة كعضوين كاملي العضوية في 9 يونيو 2017 في قمة أستانا.

المصدر: نوفوستي + RT