وصل عدد القتلى منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بمنطقة بيلغورود المتاخمة للحدود الأوكرانية إلى 30 قتيلا و123 جريحا جراء العدوان الأوكراني.

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جاء ذلك وفقا للإحصاءات التي قدمها حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف اليوم الخميس، حيث يجري اليوم رفع تقرير حاكم المنطقة إلى نواب مجلس الدوما الإقليمي، وفي التقديم للخطاب، تم تحديث البيانات الخاصة بالقتلى والجرحى، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة "نوفوستي" من القاعة التي يعقد فيها اجتماع مجلس الدوما الإقليمي.

وقد تعرضت منطقة بيلغورود إلى قصف متكرر من قبل أوكرانيا، ومنذ 11 أبريل كان المستوى الأصفر لخطر الإرهاب ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة.

وكان الحاكم غلادكوف، خلال اجتماعه بالرئيس فلاديمير بوتين، 24 يناير الماضي، قد أبلغ عن مقتل 25 وجرح 96.

المصدر: نوفوستي