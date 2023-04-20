 
مباشر

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأوكراني في منطقة بيلغورود الروسية إلى 30 قتيلا

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأوكراني في منطقة بيلغورود الروسية إلى 30 قتيلا
Globallookpress Rick MaveKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v5sw

وصل عدد القتلى منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بمنطقة بيلغورود المتاخمة للحدود الأوكرانية إلى 30 قتيلا و123 جريحا جراء العدوان الأوكراني.

إقرأ المزيد
روغوف: أوكرانيا تعتزم شن هجومها المضاد في يوم وفاة هتلر
روغوف: أوكرانيا تعتزم شن هجومها المضاد في يوم وفاة هتلر

جاء ذلك وفقا للإحصاءات التي قدمها حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف اليوم الخميس، حيث يجري اليوم رفع تقرير حاكم المنطقة إلى نواب مجلس الدوما الإقليمي، وفي التقديم للخطاب، تم تحديث البيانات الخاصة بالقتلى والجرحى، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة "نوفوستي" من القاعة التي يعقد فيها اجتماع مجلس الدوما الإقليمي.

وقد تعرضت منطقة بيلغورود إلى قصف متكرر من قبل أوكرانيا، ومنذ 11 أبريل كان المستوى الأصفر لخطر الإرهاب ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة.

وكان الحاكم غلادكوف، خلال اجتماعه بالرئيس فلاديمير بوتين، 24 يناير الماضي، قد أبلغ عن مقتل 25 وجرح 96.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا