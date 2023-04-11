 أنصار الكنيسة المنشقة يستولون على كنيسة القديس غيورغي في خميلنيتسكي

اقتحم أنصار كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية المنشقة، كنيسة القديس غيورغي التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في خميلنيتسكي، وأجروا تصويتا غير قانوني على إعادة تبعية الوسط الديني.

وقالت أبرشية خميلنيتسكي للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، في بيان: "في 10 أبريل 2023، تعرضت كنيسة القديس غيورغي في خميلنيتسكي للاقتحام وتم الاستيلاء عليها مع المركز الروحي الواقع بالقرب منها".

ووفقا للبيان، تم تنفيذ عملية الاستيلاء في حوالي الساعة 16:00 بتوقيت موسكو من يوم الاثنين من قبل مجموعة من الأشخاص الذين فتحوا الأبواب الجانبية للمعبد بالعتلات. ودخل بعدهم إلى المبنى أشخاص لا ينتمون إلى الوسط الديني التابع للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وعقدوا اجتماعا عديم الشرعية وصوتوا لصالح نقل المعبد إلى تبعية كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية المنشقة.

ومنع المهاجمون، دخول الرعية إلى المعبد خلال إجراء الاجتماع والتصويت.

وذكرت الأبرشية، أنه ووفقا لمتطلبات ميثاق التنظيم الديني، تضم مجالس الرعية بالإضافة إلى رجال الدين، كافة المواطنين الذين يشاركون بانتظام في أداء الطقوس الدينية ويشاركون في عملية الاعتراف الديني وسر التناول (القربان المقدس).

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تجدر الإشارة إلى أن ما يتعرض له المؤمنون الأرثوذوكس مؤخرا يأتي في إطار حملة تشنها السلطات الأوكرانية في كييف منذ العام الماضي، في أكبر موجة اضطهاد ضد الكنسية الأرثوذكسية الأوكرانية في التاريخ الحديث للبلاد.

المصدر: تاس