روسيا تطالب بالإفراج الفوري عن مطران كنيسة "بيشيرسكايا لافرا" في كييف

طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بالإفرج الفوري عن مطران كنيسة "بيشيرسكايا لافرا" فلاديكا بافل، في كييف وتقديم وتوفير الرعاية الطبية المناسبة له.

وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي للتعاون في ضمان الحق في حرية التدين، غينادي أسكالدوفيتش، إن موسكو قلقة للغاية بشأن مصير فلاديكا بافيل، الذي يخضع للإقامة الجبرية و "القيود الإلكترونية".

وأقرت محكمة أوكرانية السبت الماضي، حكما بالإقامة الجبرية لمدة شهرين بحق ممثل ومطران كنيسة "بيشيرسكايا لافرا" بافل.

وزعم جهاز الأمن الأوكراني أن المطران بافل يحرض على الكراهية الدينية "وتبرير تصرفات روسيا الاتحادية".

تجدر الإشارة إلى أن ما يتعرض له المؤمنون الأرثوذوكس مؤخرا يأتي في إطار حملة تشنها السلطات الأوكرانية في كييف منذ العام الماضي، في أكبر موجة اضطهاد ضد الكنسية الأرثوذكسية الأوكرانية في التاريخ الحديث للبلاد.

واعتمادا على مزاعم حول علاقتها بروسيا قررت السلطات الأوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد حظر أنشطة هذه الكنيسة، كما تم فرض عقوبات على عدد من رجال الدين.

بالإضافة إلى ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعليق جنسية عدد من رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

المصدر: وكالات