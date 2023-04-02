زاخاروفا: نظام كييف يغتصب الأرثوذوكسية فيما يخرس المتحضرون (فيديو)

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على مقطع الفيديو الذي يوثق إهانة إحدى المؤمنات الأرثوذوكس والاستهزاء بها في كييف على مرأى ومسمع الجميع.

وقالت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام"، اليوم الأحد، تعليقا على مقطع فيديو أثار غضب واشمئزاز المؤمنين الأرثوذوكس: "يغتصبون الأرثوذكسية ويستهزئون ويسخرون منها، المتحضرون (الدول الغربية) يخرسون".

وأضافت: "ليس لمثل هذا أعد (الغربيون) التقارير والبيانات حول حقوق الإنسان والحريات الدينية. ستكون هناك مناسبات أكثر ملاءمة، وبعض المؤتمرات والندوات. هناك سيتحدثون عن النشوة".

وتشن سلطات كييف منذ حوالي سنة حملة ضد الكنيسة الأثوذوكسية في كييف، وقد اشتدت في الفترة الأخيرة وتحولت إلى عمليات اضطهاد ممنهج.

وظهر أمس السبت مقطع فيديو لسيدة مؤمنة من الكنيسة الأرثوذوكسية تمسك بصليب، وسط ساحة في كييف، فيما تجمهر حولها عدد كبير من الأوكرانيين وهم يرقصون على أنغام الموسيقى ويسخرون منها.

المصدر: RT