بدوافع سياسية.. محكمة أوكرانية تفرض الإقامة الجبرية مدة شهرين بحق مطران "بيشيرسكايا لافرا" بافل

أقرت محكمة أوكرانية حكما بالإقامة الجبرية لمدة شهرين بحق ممثل ومطران كنيسة "بيشيرسكايا لافرا" بافل بحسبما ذكره النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو.

وذكرت صحيفة "تي إس إن" أن نص قرار الحكم تضمن أيضا منع المطران بافل من التواصل مع بقية إخوانه المؤمنين.

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بدوره، أكد المطران بافل، في وقت سابق من اليوم السبت وقبيل مثوله أمام المحكمة الأوكرانية، أن الملاحقة الجنائية ضده تحمل في طياتها دوافع سياسية.

وأشار خلال المحاكمة وهو يتمتع بقدر من ضبط النفس: "لم أفعل شيئا كي يتم اتهامي به. إن هذه مسألة سياسية". بحسب ما نقلته "Strana"

وكان جهاز الأمن الأوكراني قد وجّه التهم إلى المطران بافل بالتحريض على الكراهية الدينية "وتبرير تصرفات روسيا الاتحادية".

وفي وقت سابق، توعد المطران بافل، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعقوبة سماوية جرّاء طرده الرهبان من الكنيسة.

المصدر: تاس