بحلول بداية أبريل أوكرانيا تتسلم 19% فقط من الدبابات الغربية الموعودة

تلقت أوكرانيا، بحلول بداية أبريل، 57 دبابة غربية من أصل 293 دبابة وعدتها بها الدول الغربية، وفقا لحسابات وكالة "تاس" المستندة إلى البيانات الرسمية للدول التي تزود بالدبابات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار، نهاية مارس، إلى أن روسيا تخطط لإنتاج وتحديث أكثر من 1600 دبابة، وسيزيد العدد الإجمالي للدبابات في الجيش الروسي ليصبح ثلاثة أضعاف عدد الدبابات الأوكرانية.

الشحنات الأولى من ألمانيا

أعلنت ألمانيا في 25 يناير الماضي عن إرسالها 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2A6" إلى أوكرانيا، وفي 24 فبراير وعدت بتقديم 4 دبابات أخرى من نفس الطراز، فيما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، 27 مارس، أن الجانب الأوكراني قد تلقى بالفعل هذه الدبابات.

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إضافة إلى ذلك، فقد وافقت برلين على توريد 178 دبابة من طراز "ليوبارد 1A5" إلى كييف من مخزونات الصناعات الدفاعية، حيث سيتم توريد الدبابات القديمة، على وجه الخصوص، بالاشتراك مع الدنمارك وهولندا.

في المجموع، يخطط الجانب الألماني إرسال أكثر من 100 دبابة إلى أوكرانيا بحلول الربع الأول والثاني من عام 2024.

موردون آخرون

قررت برلين كذلك إصدار تصاريح لدول أخرى لإعادة تصدير الدبابات ألمانية الصنع، حيث أعلنت عدة دول أوروبية عن استعدادها لنقل دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا، مثل إسبانيا وهولندا والنرويج والبرتغال وفنلندا. وقد تم نقل هذه المركبات القتالية في الوقت الحالي من قبل النرويج (8 دبابات)، والبرتغال (3 دبابات).

كذلك أعلنت بولندا، التي كانت تنوي إرسال دبابات إلى أوكرانيا حتى قبل الحصول على تصريح من ألمانيا، عن نقل 14 دبابة معدلة من طراز "ليوبارد 2A4"، تم نقل 4 منها إلى الأراضي الأوكرانية، نهاية فبراير، والبقية في بداية مارس.

في 15 يناير، أعلنت بريطانيا عزمها على نقل 14 دبابة "تشالنجر 2" إلى الجيش الأوكراني، فيما قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، 28 مارس، إن الدبابات البريطانية ستبدأ قريبا مهامها القتالية.

خطط التسليم

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، 25 يناير، بالتزامن مع ألمانيا، عن قرارها نقل 31 دبابة "أبرامز M1" إلى أوكرانيا، ولكن ليس من مخزون "البنتاغون" وإنما من الشركات المصنعة، حيث أشار البيت الأبيض إلى أن عمليات التسليم "ستستغرق شهورا".

في نهاية مارس، أوضح "البنتاغون" أن واشنطن ستزود كييف بسلسلة دبابات "أبرامز M1A1" من الجيش الأمريكي، والتي يمكن تسليمها بحلول الخريف.

كذلك قررت كندا تخصيص 8 دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا، وتم تسليم الدفعة الأولى إلى بولندا بحلول 15 مارس، حيث أنه من المفترض أن يقوم الجيش الكندي في أوروبا بتدريب الأوكرانيين على قيادة هذه الدبابات، وبعد ذلك ستذهب مباشرة إلى أوكرانيا.

كما أعلنت إسبانيا، أواخر فبراير الماضي، عن تسليمها 6 تعديلات من طراز "ليوبارد 2A4" إلى كييف نهاية مارس أو أوائل أبريل، ولم يتم الإعلان عن وصول هذه الدبابات بعد إلى الأراضي الأوكرانية.

في نهاية فبراير أيضا، أعلنت السلطات السويدية عن خطط لتسليمها دبابات إلى أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، حيث يدور الحديث عن 10 دبابات "ليوبارد 2A5" معدلة.

كذلك وافقت فنلندا، 23 مارس، على حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت 3 دبابات من طراز "ليوبارد 2" لم يتم تحديد موعد تسليمها بعد.

في انتظار القرارات

خصصت السلطات الفرنسية ما يسمى الدبابات ذات العجلات AMX-10RC، إلا أنها امتنعت حتى الآن عن توفير دباباتها القتالية الرئيسية Leclerc. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند سؤاله بهذا الشأن، 22 يناير، إنه "لا يوجد شيء غير وارد، لكن التسليم يجب ألا يؤدي إلى تصعيد أو الإضرار بالقدرة الدفاعية الفرنسية".

المصدر: تاس