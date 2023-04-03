أسير أوكراني: الدبابات البريطانية الموعودة لم تصل إلى الجيش الأوكراني بعد

قال أحد الأسرى من الجنود الأوكرانيين إن دبابات "تشالنجر" البريطانية الموعودة لم تصل أبدا إلى اللواء رقم 25 المنفصل المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

جاء ذلك وفق ما ذكره الأسير الأوكراني في فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، حيث تابع: "قالوا في فبراير الماضي إن اللواء 25 سيستقبل الدبابات البريطانية (تشالنجر) بحلول نهاية مارس. واقع الأمر أن قيادتنا أخبرونا أن علينا الدفاع عن المواقع التي سيطرنا عليها حتى نهاية مارس، بعدها تصل تلك الدبابات، وسيكون الأمر أسهل".

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وتساءل الأسير: "إنه نفس السؤال: أين كل شيء؟ عندما يكون لدينا 3 مدرعات لنقل الأفراد ومدرعتين قتال مشاة، تحطمت اثنتان من مدرعات الأفراد.. فأين تلك المعدات الموعودة؟".

ووفقا له، فإن الموقف تجاه القيادة الأوكرانية سلبي للغاية، لأنه كان من الواضح بالفعل في النصف الأول من فبراير أن الغابة التي كانوا يدافعون عنها لا يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة، فيما قامت القوات الروسية بقصفها بالمدفعية والدبابات، وكانت جميع المخابئ على مرأى ومسمع منها.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد أعلن، يناير الماضي، عن إرسال دبابات "تشالنجر-2" وحوامل مدفعية ذاتية الدفع AS90 ومدرعات لنقل الجنود إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي