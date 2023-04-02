فولودين: يجب معاقبة الزعماء الأوروبيين والأمريكيين على قراراتهم الدموية

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بأنه يجب تقديم الساسة الأوروبيين والأمريكيين المسؤولين عن سفك الدماء والدمار في الدول الأخرى أمام محكمة دولية ومعاقبتهم.

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وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام"، اليوم الأحد، إن النظام السياسي الغربي تدهور بشكل كبير، وفقد قادته ليس سلطتهم فحسب بل وأصبحوا أيضا متهمين في فضائح وقضايا جنائية. وشدد على أنهم يحاكمون على جرائم أقل خطورة من تلك التي ارتكبوها بالفعل.

وذكر أن قراراتهم أدت إلى الدمار وسفك الدماء وملايين الضحايا في العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا ويوغوسلافيا وأوكرانيا. وقال: "السياسيون الأوروبيون والأمريكيون المسؤولون عن ذلك يجب أن يمثلوا أمام محكمة دولية وأن يعاقبوا".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متهم بالاحتيال بملايين الدولارات. وأوضح: "الرئيس الأمريكي السابق يواجه محاكمة جنائية. والمصير نفسه قد ينتظر (الرئيس الأمريكي الحالي جو) بايدن في المستقبل. وهناك أسباب كافية لذلك".

وأضاف أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حكم عليه بالسجن بتهمة الفساد ومحاولات رشوة قاض، فيما اتهمت المحكمة الدستورية الألمانية المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بالتحيز وانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص للأحزاب السياسية.

وأردف: "وهؤلاء الناس يقومون بتدريس العالم كله كيفية الحياة!".

المصدر: تاس