فولودين يدعو لحظر نشاط محكمة الجنايات الدولية في روسيا ومعاقبة من يساعدها

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إلى فرض تعديل على القوانين الروسية يمنع أي نشاط لمحكمة الجنايات الدولية على أراضي روسيا ومعاقبة كل من يساعدها.

وكتب فولودين على قناته في تيلغرام: "يجب فرض تغيير في القوانين يمنع أي نشاط لمحكمة الجنايات الدولية على أراضي بلدنا، ومساءلة كل من يدعم عملها ويقدم المساعدة لها".

وشدد فولودين، على أهمية إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة، حول النبذ المتبادل للتعاون مع هذه المحكمة وعدم تقديم المساعدة لها.

وأكد فولودين على أن رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، يملك الحق في حماية مواطني روسيا عندما تتخذ بعض الهياكل والمؤسسات الدولية قرارات غير دستورية.

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وأشار فولودين إلى أن الولايات المتحدة تبنت في عام 2002 قانونا يمنع اعتقال أو احتجاز أي مواطن أمريكي أو حليف بأمر من محكمة الجنايات الدولية. ويمكن لواشنطن التدخل عسكريا، إذا كان الجيش الأمريكي والمسؤولون والسياسيون في قفص الاتهام.

ونوه بأن الدستور الروسي ينص على أولوية التشريعات الوطنية على التشريعات الدولية.

في وقت سابق، أصدرت الدائرة التمهيدية بمحكمة الجنايات الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، مذكرة "باعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمين مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا.

المصدر: تاس