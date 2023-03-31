رئيس بيلاروس: أقترح إعلان وقف إطلاق نار بأوكرانيا وهدنة دون تغيير مواقع القوات

اقترح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وقف إطلاق نار في أوكرانيا وإعلان هدنة دون تغيير مواقع القوات وعدم نقل معدات عسكرية من جانب كلا الطرفين.

وقال لوكاشينكو في رسالة موجهة إلى الشعب والبرلمان في بيلاروس، اليوم الجمعة: "يجب أن نتوقف الآن، قبل بداية التصعيد. سأحاول المخاطرة باقتراح وقف الأعمال القتالية... وإعلان هدنة دون حق في تغيير مواقع القوات وإعادة تجميع القوات من كلا الجانبين ودون حق في نقل الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية".

وأضاف أنه إذا حاول الغرب استخدام الهدنة لتحقيق أغراضه الخاصة، فسيتعين على روسيا استخدام القوة الكاملة لمجمعها الصناعي العسكري والجيش من أجل منع تصعيد الصراع.

ووصف لوكاشينكو التأكيدات الأوكرانية بأنها ستهزم روسيا، بالغباء، مشددا على أن هزيمة الدولة النووية أمر مستحيل. وأضاف: "يفهم كلا الطرفين اليوم، أنه لا يمكن تحقيق انتصار. لا سيما أن الأوكرانيين يرون أنهم سينتصرون، فإن ذلك غباء، لا يمكن هزيمة دولة نووية".

وتابع أن روسيا غير قادرة على استخدام الأسلحة النووية إلا في حالة استثنائية. كما أشار إلى أن الجنود في الجبهة لا يريدون القتال ويقومون بتبادل المعلومات.

هذا وعبر الرئيس البيلاروسي عن اعتقاده بأن المذبحة في أوكرانيا لن تتوقف حتى تعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر لذلك، موضحا: "تأتي الكارثة إلى مكان حيث يفتح الناس أنفسهم الأبواب لها. المثال الأكثر وضوحا ودراماتيكية لذلك يقع قريبا جدا منا، وخاصة بالقرب من حدودنا الجنوبية حيث لن تتوقف المذبحة حتى يعطي السيد الواقع وراء المحيط، الضوء الأخضر".

المصدر: نوفوستي