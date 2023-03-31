لوكاشينكو يكشف عن طبيعة محادثاته مع بوتين بشأن نشر أسلحة نووية في بيلاروس

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه يجري محادثات مكثفة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن عودة الأسلحة النووية إلى بيلاروس.

وأضاف لوكاشينكو في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أنه لم يكن يرغب في تسعينيات القرن الماضي في سحب الأسلحة النووية من بيلاروس، لكنه وافق على ذلك تحت ضغط من الغرب ورئيس روسيا الاتحادية آنذاك.

وأوضح أنه تم إجباره على التنازل والموافقة على سحب الأسلحة النووية السوفيتية من بيلاروس بموجب ضمانات، لكن تم تجاهلها الآن ونسانيها.

وقال الرئيس البيلاروسي إنه لا يسعى إلى إخافة أي طرف أو الابتزاز بمسألة الأسلحة النووية في بيلاروس، ولكنه يريد حماية الشعب البيلاروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس.

وأشار بوتين في لقاء مع قناة "روسيا-24" إلى أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا اعتبارا من يوليو المقبل.

وشدد الرئيس الروسي على أن سبب هذه الخطوة، هو إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب، مشيرا إلى أن بيلاروس طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.

المصدر: نوفوستي