البيت الأبيض يجدّد موقفه من إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن لم تعدل عن قرارها بعدم تزويد كييف بمقاتلات إف-16 بعد قرار بولندا وسلوفاكيا إرسال طائرات "ميغ-29" إلى أوكرانيا.

وأعلن كيربي ذلك اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، مشيرا إلى أنه "لم أقل أن هذا القرار (بشأن نقل بولندا وسلوفاكيا للطائرات المقاتلة السوفيتية إلى أوكرانيا) ليس ذا أي تأثير. لقد تحدّثت عمّا إذا كان هذا القرار يؤثر على إمكانية نقل إف-16 إلى أوكرانيا... والجواب عن هذا السؤال هو: لا، لا يؤثر."

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وأضاف أن "القرار بحد ذاته، كما نتوقع، سيزيد من قدرات القوات الجوية الأوكرانية".

وأردف كيربي: "هذا قرار سيادي لسلوفاكيا، ونحن نحترمه. هذا البلد يقدم مساعدة كبيرة للغاية لأوكرانيا، لقد علمنا أنهم كانوا يفكرون في مثل هذا الحل، لذلك لم نتفاجأ. لكن هذا لا يؤثر على قراراتنا السيادية ".

يشار إلى أن مجلس وزراء سلوفاكيا قرر في وقت سابق من اليوم الجمعة نقل 13 مقاتلة من طراز "ميغ-29" إلى كييف.

وبذلك، تم سحب هذه الطائرات من الخدمة في القوات الجوية الوطنية نهاية أغسطس 2022. حيث يجب أن تستبدل طائرات "ميغ-29" في سلاح الجو السلوفاكي بمقاتلات "إف-16" الأمريكية، ومن المفترض أن تستقبل أول 4 طائرات في النصف الأول من عام 2024.

المصدر: تاس