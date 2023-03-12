التوصل إلى صفقة مبدئية بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي حول تبادل السجناء.

وأعرب عبد اللهيان أيضا عن أمله في أن يتم التبادل الأول في المستقبل القريب.

وقال عبد اللهيان: توصلنا الى اتفاق بشأن تبادل السجناء مع الجانب الامريكي خلال الايام الاخيرة وفي حال تمت الامور بسلاسة من الجانب الامريكي فمن المحتمل أن تتم الصفقة قريبا و نشهد تبادل السجناء.. ننظر إلى القضية كملف انساني.

في وقت سابق، أفادت شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان مفاوضات غير مباشرة حول تبادل السجناء، بوساطة قطر وبريطانيا.

ووفقا للمصادر، يناقش الجانبان معادلة تمت مناقشتها عام 2021، يمكن أن تشمل تبادل أسرى محتمل، وإطلاق سراح مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية المحظورة حاليا بسبب العقوبات الأمريكية.

المصدر: وكالات إيرانية